Автівки для ЗСУ: уряд Британії порадив меру Лондона переглянути рішення

В британському уряді висловили розчарування діями Хана

Меру британського Лондона Садік Хану настійно порекомендували переглянути рішення щодо відмови передати Україні списані автомобілі лондонських мешканців та віддати їх Києву, а не відправляти авто на утилізацію. Хану варто переглянути пріоритети.

Про це написав міністр із питань вирівнювання можливостей, житлово-комунального господарства та громад Великої Британії Майкл Гоув у відкритому листі, який опубліковано на сайті британського уряду. Гоув висловив своє розчарування діями Хана.

"Оскільки війна в Україні триває вже другий рік, я прагну використати всі важелі, які є в нашому розпорядженні, щоб запропонувати стійку та значущу підтримку її мужньому народу. Тому я був надзвичайно розчарований і здивований, коли дізнався, що адміністрація великого Лондона не пропонує підтримати Україну шляхом надання транспортних засобів, які в іншому випадку були б відправлені на брухт за схемою утилізації ULEZ", – написав міністр.

Він зазначив, що схема утилізації ULEZ була розроблена для екологічних цілей, а не для того, щоб мер допомагав лондонцям набивати кармани. Тому Хану варто переглянути своє рішення, оскільки прибрати екологічні невідповідні авто з вулиць та допомогти при цьому Україні краще, ніж кинути їх на утилізацію.

Зі свого боку Гоув пообіцяв, що особисто простежить за передачею списаних авто Україні. Міністр висловив надію, що Садік Хан дослухається до рекомендацій уряду.

Як раніше писав "Телеграф", мер Лондона Садік Хан заблокував відправку в Україну списаних автомобілів — пікапів та повнопривідних машин, які необхідні на передовій. Ідеться про автомобілі, які жителі Лондона можуть здати на утилізацію в рамках боротьби за чисте повітря, отримавши компенсацію.