Волонтер-британець, який постачає авто на передову в Україну, назвав причиною рішення "нестачу політичної мужності"

Мер Лондона Садік Хан заблокував відправку в Україну списаних автомобілів — пікапів та повнопривідних машин, які необхідні на передовій. Ідеться про автомобілі, які жителі Лондона можуть здати на утилізацію в рамках боротьби за чисте повітря, отримавши компенсацію.

У вересні мер Києва Віталій Кличко запропонував Хану передати частину цих автомобілів Україні. Він сказав, що цей крок матиме "величезний потенціал" і послужить "різним рятувальним та транспортним цілям", пише The Telegraph.

Проте 12 грудня мер Лондона надіслав Кличку листа з відмовою. За його словами, ця пропозиція не відповідає "правовому порогу", який вимагає, щоб схема утилізації автомобілів принесла користь лондонцям "з економічної, соціальної та екологічної точки зору".

Рішення Хана розкритикувала кандидат від консерваторів на посаду мера Лондона Сьюзен Холл. Вона назвала пояснення причин відмови абсурдом.

"Лондонці, які вирішують здати свої автомобілі на металобрухт, повинні мати свободу вирішувати самі, чи хочуть вони, щоб їхня машина була відправлена ​​на підтримку України. Підтримка України проти таких тиранів, як Путін, є не лише моральним імперативом, а й відповідає інтересам усіх лондонців та світової спільноти", — наголосила вона.

Своєю чергою Річард Лофтхаус, який працює з волонтерською ініціативою "Car for Ukraine", що доставляє позашляховики та вантажівки на передову, заявив, що Хан продемонстрував "нестачу політичної мужності". Він наголосив, що для мешканців Лондона немає жодної "невигоди" в тому, "щоб виявити солідарність з іншою вільною державою, яка бореться з тиранією, а не просто набивати жадібні кишені приватних торговців металобрухтом".

Як повідомляв "Телеграф", міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що якщо російського диктатора Володимира Путіна не зупинити в Україні, то він "повернеться за добавкою". Він також зазначив, що немає сенсу сподіватися, що світ чарівним чином повернеться до того, яким він був раніше.