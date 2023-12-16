Лучше выбросить, чем помочь ВСУ: мэр Лондона принял спорное решение по Украине

Волонтер-британец, поставляющий авто на передовую в Украине, назвал причиной решения "недостаток политического мужества"

Мэр Лондона Садик Хан заблокировал отправку в Украину списанных автомобилей — пикапов и полноприводных машин, которые необходимы на передовой. Речь об автомобилях, которые жители Лондона могут сдать на утилизацию в рамках борьбы за чистый воздух, получив компенсацию.

В сентябре мэр Киева Виталий Кличко предложил Хану передать часть этих автомобилей Украине. Он сказал, что этот шаг будет иметь "огромный потенциал" и послужит "различным спасательным и транспортным целям", пишет The Telegraph.

Однако 12 декабря мэр Лондона прислал Кличко письмо с отказом. По его словам, это предложение не соответствует "правовому порогу", который требует, чтобы схема утилизации автомобилей принесла пользу лондонцам "с экономической, социальной и экологической точки зрения".

Решение Хана раскритиковала кандидат от консерваторов на пост мэра Лондона Сьюзен Холл. Она назвала пояснение причин отказа абсурдом.

"Лондонцы, которые решают сдать свои автомобили на металлолом, должны иметь свободу решать сами, хотят ли они, чтобы их машина была отправлена ​​на поддержку Украины. Поддержка Украины против таких тиранов, как Путин, является не только моральным императивом, но и отвечает интересам всех лондонцев и мирового сообщества", — подчеркнула она.

В свою очередь Ричард Лофтхаус, который работает с волонтерской инициативой "Car for Ukraine", доставляющей внедорожники и грузовики на передовую, заявил, что Хан продемонстрировал "недостаток политического мужества". Он подчеркнул, что для жителей Лондона нет никакой "невыгоды" в том, "чтобы проявить солидарность с другим свободным государством, борющимся с тиранией, а не просто набивать жадные карманы частных торговцев металлоломом".

Как сообщал "Телеграф", министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что если российского диктатора Владимира Путина не остановить в Украине, то он "вернется за добавкой". Он также отметил, что нет смысла надеяться, что мир волшебным образом вернется к тому, каким он был раньше.