Умиротворение диктатора может стоить жизней

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что если российского диктатора владимира путина не остановить в Украине, то он "вернется за добавкой". Он также отметил, что нет смысла надеяться, что мир волшебным образом вернется к тому, каким он был раньше.

Ведь политика — это не ожидания и надежды. Об этом министр написал The Sun.

Глава МИД Великобритании подчеркнул, что его страна должна осознавать, как изменился мир, и действовать с расчетом на возможные риски.

"Силы, формирующие его (мир — ред.) — разжигатель войны из кремля, более агрессивный Китай, отравляющий головы молодежи исламистский экстремизм — эти вещи не исчезнут сразу", — заявил глава МИД.

Кэмерон добавил, что "нет смысла надеяться на какое-то волшебное возвращение мира к такому, каким он был когда-то", ведь "надежда — не политика".

"Если путина не остановить в Украине, он вернется за добавкой. И мы знаем из нашей истории, что умиротворение диктаторов в конце концов подрывает британские интересы и стоит британцам жизней", — подчеркнул Кэмерон.

По словам министра, Британия должна укреплять собственную оборону, оставаться рядом со своими друзьями и обращаться к новым союзникам, потому что не может изолировать себя от этих кризисов.

Ранее "Телеграф" писал, что министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи заявил, что россия должна потерпеть полное поражение как в развязанной против Украины войне, так и в попытках сорвать деятельность ОБСЕ.