россию выгнали из еще одной мировой организации: подробности от Зеленского

После того как россия не вошла в Исполком Организации по запрещению химического оружия, ее не включили в состав Совета еще одной мировой организации. Международная морская организация (International Maritime Organization) обновила состав своего Совет на 2024-2025 года, не взяв туда россию.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил членов ММО за этот шаг.

"Только что Ассамблея Международной морской организации избрала новый состав Совета ММО на 2024–2025 годы. Без россии. Справедливое решение, ведь никто не нанес больше вреда свободному судоходству за последние десятилетия, чем россия. Благодарен членам ММО за этот ответственный шаг", — написал президент.

Международная морская организация — это специализированное учреждение ООН. Деятельность ее направлена на отмену дискриминационных действий, затрагивающих международное торговое судоходство, а также принятие норм (стандартов) по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения с судов окружающей среды, в первую очередь морской. По состоянию на ноябрь 2022 года членами ИМО являлись 175 государств, в том числе и Украина. Штаб-квартира организации расположена в Лондоне.

Напомним, что рф накануне исключили из международной организации Исполнительного совета Агентства ООН по вопросам образования. Украина обращалась с этим требованием к ЮНЕСКО еще с 2022 года. Кроме того, Международный олимпийский комитет приостановил членство Олимпийского комитета рф (ОКР).

Также "Телеграф" рассказывал о том, что россию выгнали из Совета ООН по правам человека на 2024-2026 годы. Страна-агрессор попыталась вернуться, но не набрала нужного количества голосов.