росію вигнали з ще однієї світової організації: подробиці від Зеленського

Після того, як росія не увійшла до Виконкому Організації із заборони хімічної зброї, її не включили до складу Ради ще однієї світової організації. Міжнародна морська організація (International Maritime Organization) оновила склад своєї Ради на 2024-2025 роки, не взявши туди росію.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він подякував членам ММО за цей крок.

"Щойно Асамблея Міжнародної морської організації обрала новий склад Ради ММО на 2024–2025 роки. Без росії. Справедливе рішення, адже ніхто не завдав більше шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж росія. Вдячний членам ММО за цей відповідальний крок", — написав президент.

Міжнародна морська організація – це спеціалізована установа ООН. Діяльність її спрямована на відміну дискримінаційних дій, що зачіпають міжнародне торгове судноплавство, а також прийняття норм (стандартів) щодо забезпечення безпеки на морі та запобігання забруднення з суден навколишнього середовища, насамперед морського. Станом на листопад 2022 року членами ММО були 175 держав, у тому числі й Україна. Штаб-квартира організації розташована у Лондоні.

Нагадаємо, що рф напередодні виключили з міжнародної організації Виконавчої ради Агентства ООН з питань освіти. Україна зверталася із цією вимогою до ЮНЕСКО ще з 2022 року. Крім того, Міжнародний олімпійський комітет припинив членство Олімпійського комітету рф (ОКР).

Також "Телеграф" розповідав про те, що росію вигнали із Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки. Країна-агресор спробувала повернутися, але не набрала потрібної кількості голосів.