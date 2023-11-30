"Это наша обязанность": глава Минобороны Великобритании рассказал, как должна проиграть россия

Это обеспечит устойчивый мир

Представители дипломатического мира, находившиеся на встрече ОБСЕ в Скопье, продолжают выражать свою поддержку Украине. В частности, министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи заявил, что россия должна потерпеть полное поражение как в развязанной против Украины войне, так и в попытках сорвать деятельность ОБСЕ.

По его словам, Британия будет продолжать помогать Украине достичь полного мира. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сейчас россия терпит поражение в своей незаконной войне, но она должна потерпеть полное поражение, так же как в попытках сорвать деятельность ОБСЕ. Мы должны обеспечить ресурсы для ОБСЕ. Это наша обязанность", — заявил министр ВС.

Он отметил, что перед членами ОБСЕ стоят очень важные вызовы, поэтому, убежден он, эта организация очень нужна.

"Возвращение войны в Европу лишь подтверждает ценность организации. Ее принципы должны и дальше служить основой для мира в Европе", – добавил министр.

Он подчеркнул на необходимости и дальше поддерживать Украину, что и собирается делать Британия, "чтобы Украина победила и обеспечила устойчивый мир".

"Будем и дальше добиваться привлечения РФ к ответственности за свои действия против принципов ОБСЕ", — подчеркнул он.

Ранее "Телеграф" писал, что высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, несмотря на заявления, что поедет в Скопье (Северная Македония), проигнорировал министерское заседание ОБСЕ с участием главы МИД россии Сергея Лаврова.