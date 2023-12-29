Ракета залетела в Польшу во время массированного удара по Украине: Дуда созвал срочное совещание

Радары системы противовоздушной обороны заметили неопознанный объект, но вскоре он исчез с радаров

Утром в пятницу, 29 декабря 2023 года, в воздушное пространство Польши с территории Украины вошел неизвестный объект. Это произошло во время массированной ракетной атаки по украинским городам.

Система противовоздушной обороны (ПВО) Польши заметила неизвестный объект и сопровождала его, пока тот не исчез с радаров. Об этом Оперативное командование Войска Польского сообщает в соцсети Х.

"Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны", ― говорится в сообщении.

Место, где упала ракета

Позднее стало известно, что это была ракета. Она упала в городе Вожучин-Цукровня (Томашувский повят). Без жертв. В Оперативном командованием Войска Польского подтвердили эту информацию, сообщает Telewizja Republika. Напомним, что год назад на территорию Польши также зашла ракета.

Дуда созвал срочное совещание

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание из-за упавшей ракеты. В Канцелярии польского лидера сообщили, что встреча начнется в 13:00. Ее проведут в Бюро национальной безопасности.

Польский лидер созвал срочное совещание из-за ракеты

Анджей Дуда утром уже поговорил по телефону с главой Министерства национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышом. На совещании также будут присутствовать начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула и командующий Оперативным штабом Командования Вооруженными Силами генерал-майор Мацей Клиш.

Напомним, что утром 29 декабря Россия массировано обстреляла города Украины. Взрывы звучали в Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Одессе, Львове и других населенных пунктах. Есть жертвы, много раненных. Всего враг выпустил 158 ракет и дронов.

"Телеграф" ранее опубликовал фоторепортаж с Киева после ракетного обстрела. Столица усеяна стеклом и обломками.