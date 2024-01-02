Нью-Йорк потрясли мощные взрывы: что известно (видео)

На месте ЧП работают спасатели

Во вторник, 2 января, на острове Рузвельта в Нью-Йорке, США прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщат, что они были очень мощными.

Десятки домов дрожали от ударной волны и чувствовалось что-то очень похожее на подземные толчки. Об этом сообщает издание CBS.

Вызов в службу спасения поступил около 6 утра по местному времени. На место приехали не менее 20 машин скорой помощи и пожарной службы.

Над городом кружат четыре спасательных вертолета. Отмечается, что спасатели эвакуировали всех находившихся в эпицентре взрыва и рядом с ним.

Пожарные машины направляются на место взрыва

Издание CNN пишет, что взрыв могла спровоцировать автомобильная авария. Ведь в одном из столкнувшихся автомобилей находилось десятки канистр с газом. Машину полностью охватило пламя. В сети пишут, что в результате чрезвычайного происшествия погибли два человека, однако пожарная служба Нью-Йорка не распространяет информацию о пострадавших.

Другое иностранное СМИ выдвигает версию взрыва трансформатора. Хотя спасательная служба на прямую не отметила, как трансформатор может повлечь за собой такой мощный взрыв.

Между тем, издания Нью-Йорка сообщают, что это мог быть акт внутреннего терроризма.

Ранее "Телеграф" писал, что пассажирский самолет авиакомпании Japan Airlines (JAL) вспыхнул при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио. На борту было около 400 пассажиров.