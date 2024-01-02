В Токио пассажирский самолет загорелся при посадке: впечатляющие фото и видео
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О судьбе пассажиров лайнера информации пока нет
Пассажирский самолет авиакомпании Japan Airlines (JAL) загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио. На борту находились около 400 пассажиров.
Подробности сообщает Kyodo. Издание ссылается на информацию пожарной службы.
Отмечается, что самолет выполнял рейс из аэропорта Титосе на острове Хоккайдо в Токио. Предположительно авиалайнер японской компании JAL, столкнулся с самолетом береговой охраны в небе над токийским аэропортом.
Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии сообщило, что проводит расследование.
На место ЧП направлено несколько пожарных машин. Продолжается ликвидация последствий произошедшего. Спасатели тушат лайнер. О судьбе пассажиров лайнера информации пока нет.
Ранее "Телеграф" сообщил, что число жертв мощного землетрясения в Японии, произошедшего в центральной части страны 1 января, резко возросло. Под завалами продолжают находить тела погибших и пострадавших. В стране частично остановлено движение поездов. Ликвидация последствий продолжается.