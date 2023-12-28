Украина хочет конфисковать у РФ самолеты: в Минюсте объяснили в чем дело

На российскую компанию требуют наложить санкции

Минюст Украины обратился в ВАКС с иском о том, чтобы взыскать российские активы в доход нашего государства. В частности, ведомство предлагает конфисковать два самолета российской компании.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины. Речь идет о самолетах акционерного общества "Ильюшин Финанс Ко.".

АО "Ильюшин Финанс Ко." — это специализированная компания, которая является частью российской корпорации "Ростех". Она отвечает за функциональное направление в сфере лизинга, управления обслуживания и продаж самолетов, изготовленных на российских авиационных заводах.

До начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году и после него АО "Ильюшин Финанс Ко." систематически сотрудничает с высшим политическим руководством России. Также эта фирма помогает РФ обходить санкции и задействована в материально-техническом обеспечении российской армии.

Украинский Минюст хочет конфисковать пользу страны два российских среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е. Для этого ВАКС просят применить в отношении АО "Ильюшин Финанс Ко." санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части 1 статьи 4 ЗУ "О санкциях".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что санкции ударили по авиасектору России. Власти страны выделили более 12 млрд долларов в виде государственных субсидий и кредитов.