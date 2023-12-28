Україна хоче конфіскувати у РФ літаки: у Мін’юсті пояснили у чому справа

На російську компанію вимагають накласти санкції

Мін’юст України звернувся до ВАКС із позовом про те, щоб стягнути російські активи у дохід нашої держави. Зокрема, відомство пропонує конфіскувати два літаки російської компанії.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції України. Йдеться про літаки акціонерного товариства "Ільюшн Фінанс Ко.".

АТ "Ільюшн Фінанс Ко." — це спеціалізована компанія, яка є частиною російської корпорації "Ростех". Вона відповідає за функціональний напрямок у сфері лізингу, управління обслуговування та продажів літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.

До початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році та після нього АТ "Ільюшн Фінанс Ко." систематично співпрацює з найвищим політичним керівництвом Росії. Також ця фірма допомагає РФ обходити санкції та залучена для матеріально-технічного забезпечення російської армії.

Український Мін’юст хоче конфіскувати користь країни два російські середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148-100Е. Для цього ВАКС просять застосувати щодо АТ "Ільюшн Фінанс Ко." санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 ЗУ "Про санкції".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що санкції вдарили по авіасектору Росії. Влада країни виділила понад 12 млрд доларів у вигляді державних субсидій та кредитів.