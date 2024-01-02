У Токіо пасажирський літак спалахнув при посадці: вражаючі фото та відео

Про долю пасажирів лайнера інформації поки що немає

Пасажирський літак авіакомпанії Japan Airlines (JAL) спалахнув при посадці в міжнародному аеропорту Ханеда в Токіо. На борту було близько 400 пасажирів.

Подробиці повідомляє Kyodo. Видання посилається на інформацію пожежної служби.

Зазначається, що літак виконував рейс з аеропорту Тітосе на острові Хоккайдо до Токіо. Імовірно, авіалайнер японської компанії JAL, зіткнувся з літаком берегової охорони в небі над токійським аеропортом.

Міністерство землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії повідомило, що проводить розслідування.

На місце НП направлено кілька пожежних машин. Триває ліквідація наслідків того, що сталося. Рятувальники гасять лайнер. Про долю пасажирів літака інформації наразі немає.

Раніше "Телеграф" повідомив, що кількість жертв потужного землетрусу в Японії, що стався в центральній частині країни 1 січня, різко зросла. Під завалами продовжують знаходити тіла загиблих та постраждалих. У країні частково зупинено рух поїздів. Ліквідація наслідків продовжується.