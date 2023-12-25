Порушення правил війни? В Китаї навчилися маскувати ракети під комерційні літаки

Нова технологія китайського оборонпрому дозволяє маскувати бойові ракети під цивільні авіалайнери

В Китаї представили новий матеріал під назвою "Золота вуаль", основне призначення якого – обманювати системи протиповітряної оборони. Суть матеріалу в тому, що він маскує бойові крилаті та інші ракети під комерційні літаки на екранах радарів.

Про це пише китайське видання South China Morning Post. Фактично, зазначається у матеріалі видання, китайські вчені розробили щось протилежне технології "стелс".

"На думку вчених, їхній пристрій може зробити так, що радар відобразить на екрані не крилату ракету, а пасажирський літак. "Золота вуаль" здатна змінити обличчя війни, стверджують вони", – пише газета.

Розробка відносно недорога, стверджують китайські журналісти, але може обманювати навіть дорогі системи протиповітряної оборони – наприклад, THAAD або ж Patriot. Матеріал "Золотої вуалі", що важить лише один кілограм – тонкі позолочені нитки, переплетені на кшталт павутиння; саме складна геометрія дозволяє потрібним чином відбивати радіолокаційні сигнали.

"Це схоже на радіолокаційну сигнатуру, що генерується великим літаком, таким як "Боїнг 737" або "Аеробус А320", під час перегляду під певними кутами. Радіолокаційні відбивачі вже використовуються США на деяких своїх ракетах, таких як ADM-160 MALD, щоб вони здавалися літаками на екранах радарів", – зазначається у матеріалі.

Американські "стелси" – F-22 та бомбардувальник B2 – мають у комплекті знімні відбивачі (т. зв. лінзи Люнебурга), які приховують радіолокаційні сигнатури бойових літаків від цивільної служби управління повітряним рухом. А китайська "Золота вуаль" може працювати за принципом парасольки – тобто, ракета може вмикати та вимикати пристрій необмежену кількість разів.

Щоправда, така "Вуаль" може стати порушенням правил та звичаїв війни. Маскування бойових ракет під цивільні літаки значно погіршить ситуацію з безпекою для цивільного повітряного руху – в умовах напруженості між державами або активних бойових дій ППО може почати збивати усе, що літає, навіть справжні цивільні авіалайнери.

Тим часом раніше "Телеграф" писав про те, що більшість критичних компонентів для створення своїх ракет росіяни закуповують на Заході, попри безліч введених проти країни-агресора санкцій.

У Росії "Конструкторське бюро машинобудування" (КБМ), що займається виробництвом ракет "Кинджал" та "Іскандер", які летять потім по Україні, отримує комплектуючі з Європи та інших країн. Таким чином через більш ніж півтора року війни країні-агресору вдається оминати всілякі санкції.