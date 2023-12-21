У Пекіні незадоволені: Україна назвала "спонсором війни" одну з найбільших компаній Китаю

Росія та Китай таємно обговорювали плани щодо будівництва тунелю під Керченською протокою. Будувати його мала, нібито, саме ця компанія

Україна внесла китайську державну залізничну будівельну корпорацію China Railway Construction Corporation (CRCC) до списку "міжнародних спонсорів війни". У МЗС Китаю вже відреагували.

Інформацію про внесення до переліку цього підприємства повідомила прес-служба НАЗК. Деталі опубліковано на сайті відомства.

"CRCC досі продовжує працювати в Російській Федерації, будуючи метро, мости та автомагістралі. Це стало підставою для внесення компанії до переліку міжнародних спонсорів війни", — пояснили у відомстві.

Варто зазначити, що CRCC — одна з найбільших державних будівельних компаній в КНР. Основна її діяльність полягає у будівництві аеропортів, мостів, тунелів, автомагістралей та метро. Наприклад, російський підрозділ корпорації ТОВ "Сіарсісі РУС" брало участь у будівництві Великої кільцевої лінії Московського метрополітену. Нею були збудовані станції "Аміньєвська", "Мічурінський проспект" та "Проспект Вернадського", розповіли в агентстві. Компанія працює у Росії з 2017 року.

У НАЗК заявили, що, за повідомленнями іноземних ЗМІ, Росія та Китай таємно обговорювали плани щодо будівництва тунелю під Керченською протокою, щоб зв’язати Крим з Краснодарським краєм. Тоді ж у МЗС КНР цю інформацію спростували.

У китайському МЗС вже відреагували на внесення своєї компанії до українського списку "міжнародних спонсорів війни". У КНР зазначили, що виступають "рішуче проти такого рішення" і вимагають від України негайно виправити помилку.

Раніше "Телеграф" писав, що швейцарська корпорація Nestle потрапила до списку міжнародних спонсорів війни, який створило Національне агентство із запобігання корупції. Найбільший виробник продуктів харчування у світі продовжує працювати в Росії і постачати товари агресору.