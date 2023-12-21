В Пекине недовольны: Украина назвала "спонсором войны" одну из крупнейших компаний Китая

Россия и Китай тайно обсуждали планы по строительству тоннеля под Керченским проливом. Строить его должна была, якобы, эта компания

Украина внесла китайскую государственную железнодорожную строительную корпорацию China Railway Construction Corporation (CRCC) в список "международных спонсоров войны". В МИД Китая уже отреагировали.

Информацию о внесении в перечень этого предприятия сообщила пресс-служба НАПК. Детали опубликованы на сайте ведомства.

"CRCC до сих пор продолжает работать в Российской Федерации, строя метро, мосты и автомагистрали. Это стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны", — пояснили в ведомстве.

Стоит отметить, что CRCC — одна из крупнейших государственной строительной компанией в КНР. Основная ее деятельность заключается в строительстве аэропортов, мостов, тоннелей, автомагистралей и метро. Например, российское подразделение корпорации ООО "Сиарсиси РУС" участвовало в строительстве Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Ею были построены станции "Аминьевская", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского", рассказали в агентстве. Компания работает в России с 2017 года.

В НАПК заявили, что, по сообщениям иностранных СМИ, Россия и Китай тайно обсуждали планы по строительству тоннеля под Керченским проливом, чтобы связать Крым) с Краснодарским краем. Тогда же в МИД КНР эту информацию опровергли.

В китайском МИД уже отреагировали на внесение своей компании в украинский список "международных спонсоров войны". В КНР отметили, что выступает "решительно против такого решения" и потребовал от Украины немедленно исправить ошибку.

Ранее "Телеграф" писал, что швейцарская корпорация Nestle попала в список международных спонсоров войны, который создало Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Крупнейший производитель продуктов питания в мире продолжает работать в рф и поставлять товары агрессору.