Новая технология китайского оборонпрома позволяет маскировать боевые ракеты под гражданские авиалайнеры

В Китае представили новый материал под названием "Золотая вуаль", основное предназначение которого – обманывать системы противовоздушной обороны. Суть материала в том, что он маскирует крылатые боевые и другие ракеты под коммерческие самолеты на экранах радаров.

Об этом пишет китайское издание South China Morning Post. Фактически, отмечается в материале издания, китайские ученые разработали нечто противоположное технологии "стелс".

"По мнению ученых, их устройство может сделать так, что радар отразит на экране не крылатую ракету, а пассажирский самолет. "Золотая вуаль" способна изменить лицо войны, утверждают они", – пишет газета.

Разработка относительно недорогая, утверждают китайские журналисты, но может обманывать даже дорогостоящие системы противовоздушной обороны – например, THAAD или Patriot. Материал "Золотой вуали", весящей всего один килограмм – тонкие позолоченные нити, переплетенные подобно паутине; именно сложная геометрия позволяет нужным образом отражать радиолокационные сигналы.

"Это похоже на радиолокационную сигнатуру, генерируемую большим самолетом, таким как "Боинг 737" или "Аэробус А320", во время просмотра под определенными углами. Радиолокационные отражатели уже используются США на некоторых своих ракетах, таких как ADM-160 MALD, чтобы они казались самолетами на экранах радаров", – отмечается в материале.

Американские "стелсы" – F-22 и бомбардировщик B2 – имеют в комплекте съемные отражатели (т.н. линзы Люнебурга), скрывающие радиолокационные сигнатуры боевых самолетов от гражданской службы управления воздушным движением. А китайская "Золотая вуаль" может работать по принципу зонта – то есть ракета может включать и выключать устройство неограниченное количество раз.

Правда, такая "Вуаль" может стать нарушением правил и обычаев войны. Маскировка боевых ракет под гражданские самолеты значительно усугубит ситуацию с безопасностью для гражданского воздушного движения – в условиях напряженности между государствами или активных боевых действий ПВО может начать сбивать все летающее даже настоящие гражданские авиалайнеры.

Между тем, ранее "Телеграф" писал о том, что большинство критических компонентов для создания своих ракет россияне закупают на Западе, несмотря на множество введенных против страны-агрессора санкций.

В России "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ), занимающееся производством ракет "Кинжал" и "Искандер", летящих затем по Украине, получает комплектующие из Европы и других стран. Таким образом, спустя более полутора лет войны стране-агрессору удается обходить всевозможные санкции.