У Польщі впав літак, пілот та пасажир вижили: подробиці

З повітряного судна витекло пальне

У Польщі у неділю, 31 грудня, сталась авіакатастрофа. За 500 метрів до злітно-посадкової смуги у селі Слонави впав невеликий літак.

На його борту перебували двоє людей, які отримали травми. Про це повідомляє Polsat News

Зазначається, що у неділю рятувальна служба з КП PSP в Оборниках отримала повідомлення про авіакатастрофу з участю невеликого літака, який розбився у Великопольському воєводстві.

"Повідомлення надійшло о 13:06. Інцидент стався в селі Слонави, за 500 метрів до злітно-посадкової смуги. Літак впав у найближчий ліс. В результаті подій з літака витекло пальне", – зауважив молодший бригадир пожежної служби Лешек Вальчак.

Серед травмованих — 55-річний пілот, який отримав загальні забої. У нього також були скарги на біль у грудях. Також було травмовано 42-річного пасажира. Він отримав перелом пальця на нозі, а також загальні забої.

Окрім пожежників, на місце події прибули лікарі швидкої допомоги та поліція та спеціальні служби для визначення причини авіакатастрофи.

Розслідування на місці подій триває.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні завершили розслідування авіакатастрофи, в якій загинуло керівництво МВС. Матеріали будуть передані до суду, а у цій справі підозри отримала ціла низка чиновників.