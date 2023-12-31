В Польше упал самолет, пилот и пассажир выжили: подробности

Из воздушного судна вытекло горючее

В Польше в воскресенье, 31 декабря, произошла авиакатастрофа. В 500 метрах от взлетно-посадочной полосы в селе Слоновы упал небольшой самолет.

На его борту находились два человека, получившие травмы. Об этом сообщает Polsat News

Отмечается, что в воскресенье спасательная служба по КП PSP в Оборниках получила сообщение об авиакатастрофе с участием разбившегося в Великопольском воеводстве небольшого самолета.

"Сообщение поступило в 13:06. Инцидент произошел в селе Слоновы, в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы. Самолет упал в ближайший лес. В результате событий из самолета вытекло горючее", — отметил младший бригадир пожарной службы Лешек Вальчак.

Среди травмированных – 55-летний пилот, получивший общие ушибы. У него тоже были жалобы на боль в груди. Также был травмирован 42-летний пассажир. Он получил перелом пальца на ноге, а также всеобщие ушибы.

Кроме пожарных, на место происшествия прибыли врачи скорой помощи и полиция и специальные службы для определения причин авиакатастрофы.

Расследование на месте происходящего продолжается.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине завершили расследование авиакатастрофы, в которой погибло руководство МВД. Материалы будут переданы в суд, а по этому делу подозрения получил целый ряд чиновников.