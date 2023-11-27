Гибель руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах: следствие закончено, озвучены выводы

Виновным грозит большой тюремный срок

В Украине завершили расследование авиакатастрофы, в которой погибло руководство МВД. Материалы будут переданы в суд, а по этому делу подозрения получил целый ряд чиновников.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР. Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

В частности, несмотря на предупреждения внутренних инструкций и требования законодательства, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

Кроме того, во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его на позже, к моменту благоприятных погодных условий.

"Из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше высоты зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие – многоэтажное здание и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся, потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра, ввиду отсутствия необходимых навыков, допустил столкновение с землей", — говорится в сообщении.

В связи со всем вышеуказанным, чиновникам Управления авиации ГСЧС и САО ОССГЗ сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), что повлекло гибель людей и большой материальный ущерб, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 276 УК Украины.

Начальник службы безопасности полетов этого же отряда уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Санкция статей предусматривает наказание – лишение свободы до 10 лет.

Также правоохранители опубликовали детальную реконструкцию трагического маневра пилота.

Напомним, что авиакатастрофа в Броварах случилась утром 18 января. В ней погибло руководство МДВ —глава ведомства Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Хронологию тех трагических событий вы можете прочитать в материале "Телеграфа".