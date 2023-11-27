Загибель керівництва МВС в авіакатастрофі у Броварах: слідство закінчено, озвучено висновки

Винним загрожує великий термін ув’язнення

В Україні завершили розслідування авіакатастрофи, в якій загинуло керівництво МВС. Матеріали будуть передані до суду, а у цій справі підозри отримала ціла низка чиновників.

Про це повідомляє пресслужба ДБР. Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей.

Зокрема, незважаючи на попередження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Крім того, під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте, жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не переніс його на пізніше, до моменту сприятливих погодних умов.

"Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду – багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся, втратив орієнтування в просторі й під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею", — йдеться в повідомленні.

У зв’язку з усім вищевказаним, посадовцям Управління авіації ДСНС та САЗ ОРСЦЗ повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 276 КК України.

Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Санкція статей передбачає покарання — позбавлення волі до 10 років.

Також правоохоронці опублікували детальну реконструкцію трагічного маневру пілота.

Нагадаємо, що авіакатастрофа у Броварах сталася вранці 18 січня. У ній загинуло керівництво МВС – голова відомства Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. Хронологію трагічних подій ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа".