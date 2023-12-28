"Промахнулся" и сел на реку: детали и видео ЧП с пассажирским самолетом в России

На борту воздушного судна находились 30 пассажиров

В России продолжается череда неприятностей с самолетами — 28 декабря пассажирский Ан-24 с 34 людьми на борту промахнулся мимо взлётно-посадочной полосы в аэропорту Зырянка в Якутии. Борт экстренно приземлился на замёрзшую реку Колыма.

По данным российских Telegram-каналов, Ан-24 при выполнении рейса ЯП217 по маршруту Якутск – Зырянка – Среднеколымск произвёл посадку вне взлётно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 30 пассажиров и 4 члена экипажа, сообщается, что обошлось без пострадавших и повреждений, пассажиров эвакуировали. Прокуратура заявила, что причиной инцидента могла стать ошибка экипажа при пилотировании.

Борт "Полярных авиалиний" введён в эксплуатацию 52 года назад и поменял четырёх владельцев. Ан-24 с бортовым номером RA-47821 произвёл первый полёт в августе 1971 года. Самолёт долго переходил от одних авиакомпаний к другим: в 2011 году принадлежал UTair Express, в 2015 году — "КрасАвиа", в 2016-м — "Ираэро", а уже в 2018 году — "Полярным авиалиниям".

Самолет приземлился на реку

Причиной ЧП назвали ошибку пилотов

Пассажиров эвакуировали

Как сообщал "Телеграф", только за первую неделю декабря в России произошли внештатные ситуации как минимум с шестью авиалайнерами. Так, 5 декабря, летевший из Казани в Москву пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево в Москве.