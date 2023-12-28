"Промахнувся" і сів на річку: деталі та відео НП з пасажирським літаком у Росії

На борту повітряного судна було 30 пасажирів

У Росії триває низка неприємностей з літаками — 28 грудня пасажирський Ан-24 з 34 людьми на борту промахнувся повз злітно-посадкову смугу в аеропорту Зирянка в Якутії. Борт негайно приземлився на замерзлу річку Колима.

За даними російських Telegram-каналів, Ан-24 при виконанні рейсу ЯП217 за маршрутом Якутськ — Зирянка — Середньоколимськ здійснив посадку поза злітно-посадковою смугою. На борту повітряного судна перебували 30 пасажирів та 4 члени екіпажу, повідомляється, що обійшлося без постраждалих та пошкоджень, пасажирів евакуювали. Прокуратура заявила, що причиною інциденту могла стати помилка екіпажу під час пілотування.

Борт "Полярних авіаліній" введено в експлуатацію 52 роки тому і поміняв чотирьох власників. Ан-24 з бортовим номером RA-47821 здійснив перший політ у серпні 1971 року. Літак довго переходив від одних авіакомпаній до інших: 2011 року належав UTair Express, 2015 року — "КрасАвіа", 2016-го — "Іраеро", а вже 2018 року — "Полярним авіалініям".

Літак приземлився на річку

Причиною НП назвали помилку пілотів

Пасажирів евакуювали

Як повідомляв "Телеграф", лише за перший тиждень грудня в Росії сталися позаштатні ситуації як мінімум із шістьма авіалайнерами. Так, 5 грудня пасажирський літак, який летів з Казані до Москви, здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво в Москві.