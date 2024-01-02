Нью-Йорк сколихнули потужні вибухи: що відомо (відео)

На місці НП працюють рятувальники

У вівторок, 2 січня, на острові Рузвельта в Нью-Йорку, США, пролунала серія вибухів. Місцеві мешканці повідомлять, що вони були дуже потужні.

Десятки будинків тремтіли від ударної хвилі та відчувалось щось дуже подібне до підземних поштовхів. Про це повідомляє видання CBS.

Виклик до служби порятунку надійшов близько 6 ранку за місцевим часом. На місце приїхали щонайменше 20 машин швидкої допомоги та пожежної служби.

Над містом кружляють чотири рятувальні гелікоптери. Зазначається, що рятувальники евакуювали всіх людей, які перебували в епіцентрі вибуху та поряд з ним.

Пожежні машини прямують на місце вибуху

Видання CNN пише, що вибух могла спровокувати автомобільна аварія. Адже в одній з автівок, які зіштовхнулись, знаходилось десятки каністр з газом. Машину повністю охопило полумʼя. У мережі пишуть, що унаслідок надзвичайної події загинуло дві людини, проте пожежна служба Нью-Йорка не поширює інформацію щодо постраждалих.

Інше іноземне ЗМІ висуває версію вибуху трансформатора. Хоча рятувальна служба на пряму не зазначила, як трансформатор може спричинити такий потужний вибух.

Тим часом видання Нью-Йорка повідомляють, що це міг бути акт внутрішнього тероризму.

Раніше "Телеграф" писав, що пасажирський літак авіакомпанії Japan Airlines (JAL) спалахнув при посадці в міжнародному аеропорту Ханеда в Токіо. На борту було близько 400 пасажирів.