Не вистачає екстриму і вибухів? В Італії сотні людей постраждали на Новий рік від феєрверків і петард

Серед травмованих є діти

Новорічна ніч в Італії так само як і в Нідерландах не минулась без травмування людей. Від феєрверків 262 людини, серед них діти, отримали поранення. Та ще 12 людей отримали вогнепальні поранення.

Про це повідомило видання ТgСom24. Правоохоронці зазначили, що основна причина травмувань — порушення техніки безпеки.

Загальна кількість травмованих в Італії за новорічну ніч склала 274 людині, серед яких — 64 дитини. Госпіталізації потребували 49 осіб.

Зазначається, що серед постраждалих — 11-річний хлопчик, який серйозно травмував око під час гри з петардою, що вибухнула. Зір хлопчика лікарям не вдалось врятувати. Серед серйозно травмований так 15-річний парубок, якому лікарі ампутували два пальці правої руки, що понівечив вибух петарди.

За загальними підрахунками, італійські пожежники виїжджали на виклики через надзвичайні ситуації у новорічну ніч 703 рази.

Торік кількість постраждалих через необачне поводження з піротехнічними засобами складала 180 італійців, і 48 з них госпіталізували.

Вогнепальна зброя також наробила лиха

Зауважимо, що піротехнічні засоби — не єдине, що спричинило значну кількість травм у людей. Адже за допомогою медиків в Італії звернулися 12 осіб, які отримали вогнепальні поранення. Іноземне ЗМІ пише, що в одну жінку куля влучила випадково, коли вона спостерігала з балкона за новорічними феєрверками. Ще двох чоловіків було травмовано під час пограбування.

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