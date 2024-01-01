"Дякуємо за все!": Залужний зворушив мережу святковим фото з дружиною

Усміхнене подружжя привітало українців зі святом

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний після новорічного привітання, у якому він подякував тим, хто продовжує захищати Україну та згадав тих, хто віддав своє життя та протистоїть вторгненню ворога, опублікував фотографію зі своєю дружиною Оленою Залужною. На знімку усміхнене подружжя позує на фоні новорічної ялинки.

Світлину генерал поширив на своїй сторінці у Facebook. Підписав він її лаконічно "З Новим роком!".

Під постом користувачі мережі почали рясно засипати головкома та його дружину щирими привітаннями та побажаннями на 2024 рік. Не залишили без уваги і його роботу протягом 2023 року.

Валерій та Олена Залужні на тлі новорічної ялинки

Бажали Валерію Залужному:

здоровʼя та сил;

професійної команди поруч, яка буде вірна справі;

якісної, щедрої та оперативної підтримки від світових партнерів;

а головне — перемоги.

Українці також подякували генералу за все, що він робить для України, високо оцінюючи його роботу.

"Дякуємо за все, що ви робите для нашої перемоги!" — написали у коментарях головкому.

Раніше "Телеграф" писав, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після зворушливого привітання з днем ЗСУ опублікував фотографію з дружиною. Знімок він ніяк не підписав, але, мабуть, він також присвячений сьогоднішньому святу.