"Нехай кожна мить буде святом!": нове фото Залужного з дружиною розчулило мережу

Українці привітали головнокомандувача ЗСУ з подвійним святом

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після зворушливого привітання з днем ЗСУ опублікував фотографію з дружиною. Знімок він ніяк не підписав, але, мабуть, він також присвячений сьогоднішньому святу.

Рідкісним фото з дружиною Главком поділився на своїй особистій сторінці у Фейсбук. У коментарях українці привітали родину Залужного зі святом та побажали їй миру.

Знімок, на якому Валерій та Олена Залужні усміхаються, ймовірно було зроблено у кабінеті Головкому. На задньому фоні видно шафу з різними картинами, а на підлозі — типовий "казенний" килим. До знімка Залужний не написав жодних супровідних слів, але українці вирішили, що знімок присвячений подвійному святу — Дню ЗСУ та Святого Миколая.

У коментарях генералу та його дружині побажали удачі, витримки та, звичайно ж, перемоги.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мережа обурила опитування про Зеленського та Залужного. Головне питання — кого з цих двох кандидатів українці обрали новим президентом.