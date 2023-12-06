"Нехай кожна мить буде святом!": нове фото Залужного з дружиною розчулило мережу
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Українці привітали головнокомандувача ЗСУ з подвійним святом
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після зворушливого привітання з днем ЗСУ опублікував фотографію з дружиною. Знімок він ніяк не підписав, але, мабуть, він також присвячений сьогоднішньому святу.
Рідкісним фото з дружиною Главком поділився на своїй особистій сторінці у Фейсбук. У коментарях українці привітали родину Залужного зі святом та побажали їй миру.
Знімок, на якому Валерій та Олена Залужні усміхаються, ймовірно було зроблено у кабінеті Головкому. На задньому фоні видно шафу з різними картинами, а на підлозі — типовий "казенний" килим. До знімка Залужний не написав жодних супровідних слів, але українці вирішили, що знімок присвячений подвійному святу — Дню ЗСУ та Святого Миколая.
У коментарях генералу та його дружині побажали удачі, витримки та, звичайно ж, перемоги.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мережа обурила опитування про Зеленського та Залужного. Головне питання — кого з цих двох кандидатів українці обрали новим президентом.