"Пусть каждый миг будет праздником!": новое фото Залужного с женой умилило сеть

Украинцы поздравили главнокомандующего ВСУ с двойным праздником

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после трогательного поздравления с днем ВСУ, опубликовал фотографию с женой. Снимок он никак не подписал, но, вероятно, он также приурочен к сегодняшнему празднику.

Редким фото с женой Главком поделился на своей личной странице в Фейсбук. В комментариях украинцы поздравили семью Залужного с праздником и пожелали ей мира.

Снимок, на котором Валерий и Елена Залужные улыбаются, вероятно был сделан в кабинете Главкома. На заднем фоне виден шкаф с различными картинами, а на полу — типичный "казенный" ковер. К снимку Залужный не написал никаких сопроводительных слов, но украинцы решили, что снимок приурочен к двойному празднику — Дню ВСУ и Святого Николая.

В комментариях генералу и его жене пожелали удачи, выдержки и, конечно же, победы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сеть возмутил опрос про Зеленского и Залужного. Главный вопрос — кого бы из этих двух кандидатов украинцы выбрали новым президентом.