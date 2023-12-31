Залужний звернувся до військових перед Новим роком: "Боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується!"

2024 простим не буде

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав усіх причетних до захисту нашої країни з Новим роком та оприлюднив зворушливе вітання від військовослужбовців.

Як йдеться у зверненні, яке було оприлюднено у його telegram-каналі, 2023 рік став роком, коли Україна змогла вистояти. І зробила вона це завдяки звичайним солдатам, матросам, сержантам та офіцерам.

Залужний подякував тим, хто продовжує захищати Україну та згадав тих, хто віддав своє життя протистоїть вторгненню ворога.

"2024 рік не буде легким. Боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується. Вірю, що ми з гідністю пройдемо всі випробування і крок за кроком продовжимо наближати нашу Перемогу!", — написав він.

Нагадаємо, із Новим роком українців уже привітав президент Володимир Зеленський, який зазначив, що наступний рік буде таким, яким його зроблять самі українці.

Варто зазначити, що пізніше глава держави також виступить із традиційним новорічним відеозверненням за кілька хвилин до кінця 2023 року, подивитися його можна буде за цим посиланням.