Залужный обратился к военным перед Новым годом: "Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается!"

2024 год простым не будет

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил всех причастных к защите нашей страны с Новым годом и обнародовал трогательное поздравление от военнослужащих.

Как говорится в обращении, которое было обнародовано в его telegram-канале, 2023 год стал годом, когда Украина смогла выстоять. И сделала она это благодаря обычным солдатам, матросам, сержантам и офицерам.

Залужный поблагодарил тех, кто продолжает защищать Украину и вспомнил тех, кто отдал свою жизнь противостоя вторжению врага.

"2024 год не будет лёгким. Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается. Верю, что мы с достоинством пройдем все испытания и шаг за шагом продолжим приближать нашу Победу!", — написал он.

Напомним, с Новым годом украинцев уже поздравил президент Владимир Зеленский, который отметил, что следующий год будет таковым, каким его сделают сами украинцы.

Стоит отметить, что позже глава государства также выступит с традиционным новогодним видеообращением за несколько минут до конца 2023 года, посмотреть его можно будет по этой ссылке.