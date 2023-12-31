"Украинцы — круглогодичное чудо": Зеленский вместе с первой леди поздравил народ с наступающим

Лучше завтра само не наступает, мы его отстаиваем

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской начали поздравлять украинцев с наступающим Новым годом. У нашего народа Новый год — особенный, ведь состоит не только из поздравлений, но и действий.

Наша страна собственноручно борется за каждое завтра и выстраивает его. Об этом написал глава государства в Telegram.

"Новый год по-украински – когда не только поздравляем, но и действуем. Не только желаем, но и делаем все, чтобы пожелания сбылись. Мы, украинцы, как никто, знаем, что лучше завтра не наступает само, потому что каждое свое завтра мы отстаиваем собственноручно", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно поэтому украинский новый год будет таким, каким мы его хотим и сделаем.

"Не только новогоднее, но и круглогодичное чудо – это все вы: решительные, ответственные, неравнодушные и действенные. Жизнь и силы людям, защищающим свободное и безопасное будущее – не только собственное, но и всего мира", — добавил гарант Конституции.

Ранее "Телеграф" писал, что в Новогоднюю ночь президент Украины Владимир Зеленский традиционно выступит с обращением к украинцам. Обычно глава государства начинает свое выступление за несколько минут до наступления Нового года и завершает ровно в полночь.