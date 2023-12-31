Новогоднее обращение президента Зеленского: где и когда будет трансляция (список)

Вживую покажут несколько телеканалов

В Новогоднюю ночь президент Украины Владимир Зеленский традиционно выступит с обращением к украинцам. Обычно глава государства начинает свое выступление за несколько минут до наступления Нового года и завершает ровно в полночь.

Последние минуты 2023 года не будут исключением. Поэтому "Телеграф" собрал для вас список телеканалов, которые будут транслировать новогоднее обращение Владимира Зеленского.

Заметим, что в этот год украинцы вкладывали большие надежды, часть из которых не сбылась, а кое-чем Украина оправдала все ожидания. Поэтому народ ждет выступление президента по-особому.

Где будут транслировать новогоднее выступление Зеленского:

Телеканал UA: Общественное — 23:45;

Телеканал ICTV — 23:40;

Телеканал Культура — 23:45;

Телеканал 2+2 — 23:40;

5 Канал – 23:45;

СТБ — 23:45;

ТЕТ — 23:45;

НТН — 23:45;

Эспрессо TV — 23:45;

Общественное Культура — 23:45.

Более того, новогоднее поздравление президента можно еще посмотреть на официальной странице Офиса Президента в Фейсбуке. Обращение транслируется как онлайн, так и в эфире национального телемарафона.

Ранее "Телеграф" писал, что на сочельник перед Рождеством президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с поздравлением. Это обращение исторически, ведь это первый год, когда вся страна отмечает Рождество по-новому после переноса праздников.