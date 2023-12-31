Новорічне звернення президента Зеленського: де та коли буде трансляція (список)

Наживо покажуть декілька телеканалів

У Новорічну ніч президент України Володимир Зеленський традиційно виступить зі зверненням до українців. Зазвичай, глава держави починає свій виступ за кілька хвилин до настання Нового року й завершує рівно опівночі.

Останні хвилини 2023 року не будуть винятком. Тому "Телеграф" зібрав для вас перелік телеканалів, які будуть транслювати новорічне звернення Володимира Зеленського.

Зауважимо, що у цей рік українці вкладали великі сподівання, частина з яких не справдилась, а в дечому — Україна виправдала всі очікування. Тому народ чекає виступ президента по-особливому.

Де транслюватимуть новорічний виступ Зеленського:

Телеканал UA: Суспільне — 23:45;

Телеканал ICTV — 23:40;

Телеканал Культура — 23:45;

Телеканал 2+2 — 23:40;

5 Канал – 23:45;

СТБ — 23:45;

ТЕТ — 23:45;

НТН — 23:45;

Еспресо TV — 23:45;

Суспільне Культура — 23:45.

Ба більше, новорічне привітання президента можна ще подивитись на офіційній сторінці Офісу Президента у Фейсбуці. Звернення буде транслюватись як онлайн, так і в ефірі національного телемарафону.

Раніше "Телеграф" писав, що на святвечір перед Різдвом президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян з вітанням. Це звернення є історичним, адже це перший рік, коли вся країна відзначає Різдво по-новому після перенесення свят.