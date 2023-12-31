"Українці - цілорічне диво": Зеленський разом з першою леді привітав народ з прийдешнім

Краще завтра саме не настає, ми його відстоюємо

Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською почали вітати українців з прийдешнім Новим роком. У нашого народу Новий рік — особливий, адже складається не тільки з привітань, а й з дій.

Наша країна власноруч виборює кожне завтра та вибудовує його. Про це написав глава держави у Telegram.

"Новий рік по-українськи – коли не тільки вітаємо, а й діємо. Не тільки бажаємо, а й робимо все, щоб побажання здійснились. Ми, українці, як ніхто, знаємо, що краще завтра не настає саме, бо кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що саме тому український новий рік буде таким, яким ми його хочемо та зробимо.

"Не лише новорічне, а й цілорічне диво – це всі ви: рішучі, відповідальні, небайдужі й дієві. Життя та снаги людям, які захищають вільне й безпечне майбутнє – не лише власне, а й усього світу", — додав гарант Конституції.

Раніше "Телеграф" писав, що в Новорічну ніч президент України Володимир Зеленський традиційно виступить зі зверненням до українців. Зазвичай, глава держави починає свій виступ за кілька хвилин до настання Нового року й завершує рівно опівночі.