"Спасибо за все!": Залужный растрогал сеть праздничным фото с женой

Улыбающиеся супруги поздравили украинцев с праздником

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный после новогоднего поздравления, в котором он поблагодарил тех, кто продолжает защищать Украину и вспомнил тех, кто отдал свою жизнь и противостоит вторжению врага, опубликовал фотографию со своей женой Еленой Залужной. На снимке улыбающиеся супруги позируют на фоне новогодней елки.

Фотографию генерал распространил на своей странице в Facebook. Подписал он ее лаконично "С Новым годом!".

Под постом пользователи сети начали обильно засыпать главкома и его жену искренними поздравлениями и пожеланиями на 2024 год. Не оставили без внимания и его работу в течение 2023 года.

Валерий и Елена Залужные на фоне новогодней елки

Желали Валерию Залужному:

здоровье и сил;

профессиональной команды рядом, которая будет верна делу;

качественную, щедрую и оперативную поддержку от мировых партнеров;

а главное – победы.

Украинцы также поблагодарили генерала за все, что он делает для Украины, высоко оценивая его работу.

"Спасибо за все, что вы делаете для нашей победы!" — написали в комментариях главка.

Ранее "Телеграф" писал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после трогательного поздравления с днем ВСУ опубликовал фотографию с супругой. Снимок он никак не подписал, но, вероятно, он также посвящен сегодняшнему празднику.