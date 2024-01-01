Не хватает экстрима и взрывов? В Италии сотни людей пострадали на Новый год от фейерверков и петард

Среди травмированных есть дети

Новогодняя ночь в Италии, равно как и в Нидерландах, не прошла без травмирования людей. От фейерверков 262 человека, в том числе дети, получили ранения. И еще 12 человек получили огнестрельные ранения.

Об этом сообщило издание ТgСom24. Правоохранители отметили, что основная причина травм — нарушение техники безопасности.

Общее количество травмированных в Италии за новогоднюю ночь составило 274 человека, среди которых 64 ребенка. В госпитализации нуждались 49 человек.

Отмечается, что среди пострадавших — 11-летний мальчик, который серьезно травмировал глаз во время игры с взорвавшейся петардой. Зрение мальчика врачам не удалось спасти. Среди серьезно травмирован 15-летний парень, которому врачи ампутировали два пальца правой руки, изуродовавший взрыв петарды.

По общим подсчетам, итальянские пожарные выезжали на вызовы из-за чрезвычайных ситуаций в новогоднюю ночь 703 раза.

В прошлом году количество пострадавших из-за опрометчивого обращения с пиротехническими средствами составляло 180 итальянцев, и 48 из них были госпитализированы.

Огнестрельное оружие также наделало беды

Заметим, что пиротехнические средства — не единственное, что повлекло за собой значительное количество травм у людей. Ведь за помощью медиков в Италии обратились 12 человек, получивших огнестрельные ранения. Иностранное СМИ пишет, что в одну женщину пуля попала случайно, когда она наблюдала с балкона за новогодними фейерверками. Еще двое мужчин были травмированы во время ограбления.

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