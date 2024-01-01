Волшебное зрелище: мир встретил 2024 яркими фейерверками (фото, видео)

Салюты традиционны для встречи наступающего года

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в разных уголках мира небо развевалось праздничными салютами. Люди выходили на главные площади столиц, наслаждались красотой и делились ею в социальных сетях.

Самые яркие фейерверки для вас собрал "Телеграф". Начало нового 2024 года яркими шоу было встречено в Лондоне, Париже, Дубае, Сиднее, Гонконге и других городах.

Заметим, что встречая Новый год, люди запускали салюты и в домашних условиях, что в Нидерландах привело к трагическим последствиям. Среди пострадавших преимущественно дети и те, кто только достиг совершеннолетия.

Самые красивые фейерверки

Цвета праздничных огней не оставили равнодушными людей. Остров Киритимати или Остров Рождества в Тихоокеанском регионе первым встретил Новый год. После него 2024 посетил Новую Зеландию и пошел дальше шагать по миру.

Шоу фейерверков в Сиднее, Австралия, традиционно происходило на фоне Сиднейской оперы.

Сидней, Австралия

Ярко встретили 2024 и в Дубае, где новогоднее шоу было помпезным и исключительным по масштабам.

В Гонконге людей поразили фигурными салютами, а в Тайбэе, столица Тайваня, яркими фейерверками, буквально вылетевшими из небоскреба на главной площади города.

Гонконг, Китай

Тайбэй, Тайвань

Лондонцев и гостей столицы Великобритании очаровало шоу из салютов красного и золотого цвета. Традиционную окраску фейерверков предпочли и в Берлине, Германия.

Салют в Лондоне

Берлин, Германия

В греческих Афинах люди, как очарованные, любовались салютом на фоне Акрополя.

Афины, Греция

В Белграде салют отличился ярким сочетанием зеленого и золотистого цвета.

Белград, Сербия

Впечатлило грандиозностью шоу фейерверков и Париже.

Кенийцев также покорил разноцветный салют в честь Нового года.

Нейроби, Кения

Так же как и в Джакарте, Индонезия.

Джакарта, Индонезия

В Нидерландах праздничные салюты обернулись трагедиями

Из-за несчастных случаев при запуске фейерверков дома в новогоднюю ночь по меньшей мере один человек погиб и еще два десятка получили ранения различной тяжести. Как пишет NL Times, в городе Гарлем, на западе Нидерландов, около 23:25 погиб 19-летний парень в результате инцидента с фейерверками. Он умер от полученных травм вскоре после инцидента.

В Удене, на севере Нидерландов, 17-летний парень в результате взрыва фейерверка, который он держал перед собой во время зажигания, получил тяжелые ранения лица и рук. А в Дэн-Боше фейерверк мог повлечь за собой пожар, в результате которого тяжелые ранения получил ребенок.

Ранее "Телеграф" писал, что в новогоднюю ночь российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. В частности, враг с помощью БПЛА типа "Shahed" ударил по Одесской области.