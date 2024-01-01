"Не сказка, и не магия": Зеленский назвал главное достижение Украины в 2023 году

Украина встречает 2024 год, хотя немногие верили, что она сможет продержаться до весны 2022

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о главном итоге 2023 года для нашей страны, который заключается в том, что украинцы стали сильнее.

Как рассказал он в своем новогоднем обращении, несмотря на то, что россияне всячески пытались уничтожить Украину и сломить волю украинцев, им это не удалось. При этом глава государства напомнил, что в самом начале вторжения очень немногие верили в то, что наша страна сможет продержаться хотя бы неделю.

"Мало кто верил, что выберем 2022 год, не говоря уже о том, что мы выстоим 23-й. А сегодня мы встречаем 2024 год. Украина жива. Украина живет. Украина борется и сражается. Украина двигается, Украина преодолевает путь. Украина добывает. Украина работает. Украина существует. И все вместе – это не новогоднее чудо. Это не сказка, и не магия, а заслуга каждого из вас. Каждого из миллионов украинцев. Каждого, кто в течение этого года каждый день и каждую ночь доказывал: украинцы сильнее!", — сказал президент.

Также он напомнил, что начало 2023 года стало для сограждан самой тяжелой зимой в истории, когда оккупанты попытались оставить страну без электричества, нанося массированные ракетные удары по энергетическим и другим объектам критической инфраструктуры. Однако, говорит Зеленский, украинцы смогли выдержать этот вызов и победить темноту в частности благодаря огромным усилиям энергетиков.

Кроме того, Зеленский отметил, что гордится каждым украинским воином, который продолжали держать оборону против российского вторжения на протяжении 676 дней.

"Вы сдерживаете зло, которого стало еще больше. Но ничего больше не смогло. Ибо вы дали бой на каждом направлении и каждой нашей улице, в каждом нашем доме. Вы были сильными. Вы не сдали ни одного сине-желтого сердца. Ни одного километра нашей свободы. Это вы. Все наши воины. Каждый и каждый, кто доказывает: украинцы сильнее зла", — сказал он.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил всех причастных к защите нашей страны с Новым годом и обнародовал трогательное поздравление от военнослужащих.