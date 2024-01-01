"Не казка, і не магія": Зеленський назвав головне досягнення України у 2023 році

Україна зустрічає 2024 рік, хоча мало хто вірив, що вона зможе протриматися до весни 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський розповів про головний результат 2023 року для нашої країни, який полягає в тому, що українці стали сильнішими.

Як розповів він у своєму новорічному зверненні, попри те, що росіяни всіляко намагалися знищити Україну та зламати волю українців, їм це не вдалося. При цьому глава держави нагадав, що на початку вторгнення дуже мало хто вірив у те, що наша країна зможе протриматися хоча б тиждень.

"Мало хто вірив, що виборемо 2022 рік, не кажучи вже про те, що ми вистоїмо 23-й. А сьогодні ми зустрічаємо 2024 рік. Україна жива. Україна живе. Україна бореться й бʼється. Україна рухається, Україна долає шлях. Україна здобуває. Україна працює. Україна існує. І все разом – це не новорічне диво. Це не казка, не магія, а заслуга кожного з вас. Кожного з мільйонів українців. Кожного, хто протягом цього року щодня й щоночі доводив: українці сильніші!", — сказав президент.

Також він нагадав, що початок 2023 року став для співгромадян найважчою зимою в історії, коли окупанти спробували залишити країну без електрики, завдаючи масованих ракетних ударів по енергетичних та інших об’єктах критичної інфраструктури. Проте, каже Зеленський, українці змогли витримати цей виклик та перемогти темряву зокрема завдяки величезним зусиллям енергетиків.

Крім того, Зеленський зазначив, що пишається кожним українським воїном, який продовжував тримати оборону проти російського вторгнення протягом 676 днів.

"Ви стримуєте зло, якого стало ще більше. Але яке нічого більше не змогло. Бо ви дали бій на кожному напрямку й кожній нашій вулиці, у кожній нашій хаті. Ви були сильними. Ви не здали жодного синьо-жовтого серця. Жодного кілометра нашої свободи. Це ви. Всі наші воїни. Кожен і кожна, хто доводить: українці сильніші від зла", — сказав він.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав усіх причетних до захисту нашої країни з Новим роком та оприлюднив зворушливе привітання від військовослужбовців.