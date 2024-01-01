Чарівне видовище: світ зустрів 2024 рік яскравими феєрверками (фото, відео)

Салюти традиційні для зустрічі прийдешнього року

У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня у різних куточках світу небо майоріло святковими салютами. Люди виходили на головні площі столиць та насолоджувались красою, а також ділились нею у соціальних мережах.

Найяскравіші феєрверки для вас зібрав "Телеграф". Початок нового 2024 року яскравими шоу зустріли у Лондоні, Парижі, Дубаї, Сіднеї, Гонконзі та інших містах.

Зауважимо, що, зустрічаючи Новий рік, люди запускали салюти та в домашніх умовах, що у Нідерландах призвело до трагічних наслідків. Серед постраждалих переважно діти та ті, хто тільки-но досяг повноліття.

Найкрасивіші феєрверки

Кольори святкових вогнів не залишили байдужими людей. Острів Кірітіматі або Острів Різдва в Тихоокеанському регіоні першим зустрів Новий рік. Після нього 2024 рік завітав у Нову Зеландію та пішов далі крокувати світом.

Шоу феєрверків у Сіднеї, Австралія, традиційно відбувалось на тлі Сіднейської опери.

Сідней, Австралія

Яскраво зустріли 2024 рік і в Дубаї, де новорічне шоу було помпезним та винятковим за масштабами.

У Гонконзі людей вразили фігурними салютами, а у Тайбеї, столиця Тайваню, яскравими феєрверками, які буквально вилетіли з хмарочоса на головній площі міста.

Гонконг, Китай

Тайбей, Тайвань

Лондонців та гостей столиці Великої Британії зачарувало шоу з салютів червоного та золотого кольору. Традиційному забарвленню феєрверків віддали перевагу й у Берліні, Німеччина.

Салют у Лондоні

Берлін, Німеччина

В грецьких Афінах люди, як зачаровані, милувались салютом на фоні Акрополя.

Афіни, Греція

У Белграді салют вирізнився яскравим поєднанням зеленого та золотистого кольорів.

Белград, Сербія

Вразило грандіозністю шоу феєрверків і Парижі.

Кенійців також підкорив різнобарвний салют на честь Нового року.

Нейробі, Кенія

Так само як і в Джакарті, Індонезія.

Джакарта, Індонезія

У Нідерландах святкові салюти обернулись трагедіями

Через нещасні випадки під час запуску феєрверків вдома у новорічну ніч щонайменше одна людина загинула та ще два десятки зазнали поранень різної тяжкості. Як пише NL Times, у місті Гарлем, на заході Нідерландів, близько 23:25 загинув 19-річний хлопець унаслідок інциденту з феєрверками. Зазначається, що він помер від отриманих травм незабаром після інциденту.

В Удені, на півночі Нідерландів, 17-річний хлопець у результаті вибуху феєрверка, який він тримав перед собою під час запалювання, отримав важкі поранення обличчя та рук. А в Ден-Боші феєрверк міг спричинити пожежу, в результаті якої важкі поранення отримала дитина.

Раніше "Телеграф" писав, що у новорічну ніч російські окупанти вчергове атакували Україну. Зокрема, ворог за допомогою БпЛА типу "Shahed" вдарив по Одеській області.