Що чекає на Кремль: Зеленський розмістив "спойлер" у новорічному зверненні

На Москву та Кремль у 2024 чекають нелегкі часи

Президент України Володимир Зеленський розмістив у новорічному відеозверненні цікавий "спойлер" щодо подальшої долі Москви та Кремля загалом у 2024 році. На кадр з відеокліпу звернули увагу журналісти.

Під час фрази президента "Бо той, хто приносить на нашу землю пекло, одного дня побачить його з власного вікна" на задньому плані з'явився малюнок Кремля, охопленого полум'ям. Тобто президент натякає, що у 2024 році Кремль буде горіти.

Зеленський ненав'язливо натякає

Раніше "Телеграф" писав, що під час новорічного привітання президента України Володимира Зеленського у кадр на задньому плані потрапило раніше невідоме фото з острова Зміїний, який українські захисники звільнили від росіян влітку 2022 року. На ньому президент показує на адресу росіян всім відомий інтернаціональний жест.

Президент України Володимир Зеленський в останні хвилини 2023 року звернувся до українців із новорічним привітанням, в якому перерахував як здобутки країни та народу у році, що минув, так і озвучив деякі очікування та прогнози щодо 2024 року.