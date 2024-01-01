Что ждет Кремль: Зеленский разместил "спойлер" в новогоднем обращении

Москву и Кремль в 2024 году ожидают нелегкие времена

Президент Украины Владимир Зеленский разместил в новогоднем видеообращении интересный "спойлер" по поводу дальнейшей судьбы Москвы и Кремля в 2024 году. На кадр из видеоклипа обратили внимание журналисты.

Во время фразы президента "Ибо тот, кто приносит на нашу землю ад, однажды увидит его из собственного окна" на заднем плане появился рисунок Кремля, охваченного пламенем. То есть, президент намекает, что в 2024 году Кремль будет гореть.

Зеленский ненавязчиво намекает

Ранее "Телеграф" писал, что во время новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского в кадр на заднем плане попало ранее неизвестное фото с острова Змеиный, который украинские защитники освободили от россиян летом 2022 года. На нем президент показывает в адрес россиян всем известный интернациональный жест.

Президент Украины Владимир Зеленский в последние минуты 2023 года обратился к украинцам с новогодним поздравлением, в котором перечислил как достижения страны и народа в прошлом году, так и озвучил некоторые ожидания и прогнозы относительно 2024 года.