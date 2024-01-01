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"Украина стала сильнее. Украинцы сильнее вместе": ключевые заявления из новогоднего обращения Зеленского

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Автор
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский

Украина стала сильнее, украинцы сильнее, когда сплоченные, подчеркивает президент в новогоднем поздравлении

Президент Украины Владимир Зеленский в последние минуты 2023 года обратился к украинцам с новогодним поздравлением, в котором перечислил как достижения страны и народа в ушедшем году, так и озвучил некоторые ожидания и прогнозы относительно 2024 года.

"Телеграф" выбрал главные тезисы и цитаты из поздравления президента.

Главный итог года: Украина стала сильнее. Украинцы стали сильнее.

"Украина жива. Украина живет. Украина борется и сражается. Украина движется, Украина преодолевает путь. Украина добывает. Украина работает. Украина существует. И все вместе – это не новогоднее чудо. Это не сказка, не магия, а заслуга каждого из вас. Каждого из миллионов украинцев: каждого, кто в течение этого года каждый день и каждую ночь доказывал: украинцы сильнее!"

Сегодня мы должны жить по правилу: либо ты работаешь, либо воюешь.

"Это знает каждый, кто каждый день не спрашивает себя: а что я могу сделать? А живет по формуле "должен делать больше, чем могу". Ибо это означает слово "перемогти". На нашем языке. Победить, пересилить себя, преодолеть, совершить сверхусилие и сделать больше, чем казалось на первый взгляд. Потому что каждый из нас способен на большее".

Украинцы сильнее вместе. Так что пора быть вместе.

"Знаю, что однажды придется задать себе вопрос: кто я? Сделать выбор, кем я хочу быть. Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином? И каждый знает ответ. И ответ – это Украина. Потому что украинцы сильнее вместе. Так что время быть вместе !"

Украина – страна, которую сегодня ждут в Евросоюзе.

"И это уже не просто слова – официальные решения, официальные документы. И этот процесс будет точно иметь логическое завершение – полноправное членство в сильной Европе. Крепкой. От Лиссабона до Луганска. И это – действительно историческая победа".

У Украины в этом году было немало дипломатических побед

Среди них:

  • Украинская формула мира, которую уже поддержали 80 стран.
  • Гарантии безопасности для Украины, к которым сегодня уже присоединились три десятка государств.
  • "Зерновой коридор" работает, и на сегодня им прошло около 13 миллионов тонн украинского зерна.

Союзники предоставили Украине в 2023 году 156 оборонных пакетов, поддержка растет

Президент перечислил созданные в поддержку Украины международные объединения: "Коалиция "Петриотов", воздушная коалиция, танковая коалиция."

"Мы обязательно увидим F-16 в нашем небе".

В следующем году враг почувствует ярость отечественного производства.

"Наше оружие, наша техника, артиллерия, наши снаряды, наши дроны, морские "приветы" врагу и минимум миллион украинских FPV. Все, чем мы щедро будем угощать. На суше, в воздухе и, конечно, на море".

Атаки по Украине не останутся без ответа

"Тот, кто приносит на нашу землю ад, однажды увидит его из собственного окна".

Теги:
#Новогоднее поздравление #Владимир Зеленский #Обращение к украинцам