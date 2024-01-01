"Україна стала сильнішою. Українці сильніші разом": ключові заяви з новорічного звернення Зеленського

Україна стала сильнішою, українці сильніші, коли згуртовані, підкреслює президент у новорічному вітанні

Президент України Володимир Зеленський в останні хвилини 2023 року звернувся до українців із новорічним привітанням, в якому перерахував як здобутки країни та народу у році, що минув, так і озвучив деякі очікування та прогнози щодо 2024 року.

"Телеграф" вибрав головні тези та цитати з привітання президента.

Головний підсумок року: Україна стала сильнішою. Українці стали сильнішими.

"Україна жива. Україна живе. Україна бореться й бʼється. Україна рухається, Україна долає шлях. Україна здобуває. Україна працює. Україна існує. І все разом – це не новорічне диво. Це не казка, не магія, а заслуга кожного з вас. Кожного з мільйонів українців. Кожного, хто протягом цього року щодня й щоночі доводив: українці сильніші!"

Сьогодні ми маємо жити за правилом: або ти працюєш, або ти воюєш.

"Це знає кожен, хто щодня не питає себе: а що я можу зробити? А живе за формулою "мушу робити більше, ніж можу". Бо саме це означає слово "перемогти". Нашою мовою. Перемогти, пересилити себе, перебороти, зробити надзусилля й зробити більше, ніж здавалося на перший погляд. Бо насправді кожен із нас здатен на більше".

Українці сильніші разом. Тож час бути разом.

"Знаю, що одного дня доведеться поставити собі питання: хто я? Зробити вибір, ким я хочу бути. Жертвою чи переможцем? Біженцем чи громадянином? І кожен знає відповідь. І відповідь – це Україна. Бо українці сильніші разом. Тож час бути разом!"

Україна — країна, яку сьогодні чекають у Євросоюзі.

"І це вже не просто слова – офіційні рішення, офіційні документи. І цей процес точно матиме логічне завершення – повноправне членство у сильній Європі. Міцній. Від Лісабона до Луганська. І це – справді історична перемога".

В України цьогоріч було чимало дипломатичних перемог

Серед них:

Українська формула миру, яку вже підтримали 80 країн світу.

Гарантії безпеки для України, до яких сьогодні вже приєдналися три десятки держав.

"Зерновий коридор" працює, і сьогодні ним пройшло майже 13 мільйонів тонн українського зерна.

Союзники надали Україні 2023 року 156 оборонних пакетів, підтримка зростає

Президент перерахував створені на підтримку України міжнародні об'єднання: "Коаліція "петріотів", повітряна коаліція, танкова коаліція."

"Ми неодмінно побачимо F-16 у нашому небі".

Наступного року ворог відчує лють вітчизняного виробництва.

"Наша зброя, наша техніка, артилерія, наші снаряди, наші дрони, морські "привіти" ворогу та щонайменше мільйон українських FPV. Усе, чим ми щедро будемо пригощати. На суші, у повітрі та, звісно, на морі".

Атаки по Україні не залишаться без відповіді

"Той, хто приносить на нашу землю пекло, одного дня побачить його з власного вікна".