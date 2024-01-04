Подстелил соломы: Лукашенко издал закон, в котором "позаботился" о своем будущем

За решетку точно не сядет

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко запретил судить себя в случае, если он покинет пост. Он подписал поправки к закону "О президенте", которые наделяют ушедшего в отставку главу государства и его семью неприкосновенностью.

И речь идет о любых преступлениях, совершенных во время правления. Об этом пишут белорусские СМИ.

В поправках также не допускаются какие-либо процессуальные действия в отношении него и лишение экспрезидента свободы. Более того, неприкосновенными остается имущество бывшего президента Беларуси, его активы, переписка и право на пожизненную государственную охрану.

А после отставки глава государства должен получить в дар государственную недвижимость для постоянного проживания, в том числе "земельный участок с расположенными на нем капитальными зданиями".

Президент, прекративший исполнение своих обязанностей, становится делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненный член Совета Республики.

Среди изменений и то, что баллотироваться на пост президента сможет гражданин Беларуси не моложе 40 лет, постоянно проживавший в стране не менее 20 лет перед выборами и не имеющий иностранного вида на жительство.

Ранее "Телеграф" писал, что в условиях полномасштабной войны Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. На днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лично посетил организованную правительством встречу с незаконно депортированными детьми.