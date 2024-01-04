Підстелив соломи: Лукашенко видав закон, у якому "потурбувався" про своє майбутнє

За ґрати точно не сяде

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заборонив судити себе у разі, якщо він залишить посаду. Він підписав поправки до закону "Про президента", які наділяють голову держави, який пішов у відставку, і його сім'ю недоторканністю.

І йдеться про будь-які злочини, скоєнні під час правління. Про це пишуть білоруські ЗМІ.

У поправках також не допускаються будь-які процесуальні дії щодо нього і позбавлення експрезидента волі. Ба більше, недоторканими залишається майно колишнього президента Білорусі, його активи, листування та право на довічну державну охорону.

А після відставки глава держави має отримати в дар державну нерухомість для постійного проживання, у тому числі "земельну ділянку з розташованими на ній капітальними будівлями".

Президент, який припинив виконання своїх обов'язків, стає делегатом Всебілоруських народних зборів і довічний член Ради Республіки.

Серед змін і те, що балотуватися на посаду президента зможе громадянин Білорусі не молодший за 40 років, який постійно проживав у країні не менше 20 років перед виборами та не мав іноземної посвідки на проживання.

Раніше "Телеграф" писав, що умовах повномасштабної війни Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко особисто відвідав організовану урядом зустріч з незаконно депортованими дітьми.