Готуються до війни з Польщею? У Лукашенка зробили гучну заяву

Глава КДБ Білорусі повідомив про нібито підготовку провокацій

У Польщі створено кілька груп, які складаються з білоруських громадян. Вони нібито готуються до захоплення об’єктів та терактів у Білорусі.

Про це заявив голова КДБ Білорусі Іван Тертель, пише "Белта". Він також назвав адресу в Польщі, де нібито тренується один із цих груп.

"На території Польщі наразі сім так званих хоругвів готуються до терактів та захоплення об’єктів на білоруській території. Найбільш агресивна хоругва тренується у Білостоку на вулиці кардинала Вишинського, 6а. Нею керує наш громадянин Асадулаєв 1991 року народження, який колись навчався у Військовій академії і втік за кордон. Він ховається під псевдонімом "Шляхтич". Це одна з найагресивніших структур", — сказав він.

Тертель також заявив, що білоруським спецслужбам нібито відомі імена причетних до цього працівників польських спецслужб. За його словами, вони нібито керують діяльністю цих груп.

"Ми вважаємо, що це неприпустимо. Ми таку практику не використовуємо і не вважаємо, що це добре. Українські, польські, прибалтійські колеги повинні дивитися, щоб ця зброя не повернулася проти них. Ми неодноразово отримували інформацію, що ця публіка хотіла б здійснити провокації з використанням методів 1939 р. Ми пам’ятаємо, з чого починалася Друга світова війна — з провокації німців з використанням польської форми одягу, це було неодноразово, ми знаємо ситуацію з ІДІЛ та історію їхніх взаємин з американськими спецслужбами, і наші іноземні колеги можуть досягти таких самих негативних результатів для себе", — наголосив Тертель.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року, зокрема з території Білорусі, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито готувала напад на Білорусь. Крім того, влітку 2023 року Лукашенко привіз на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним карту розташування польських військ біля кордону Польщі.

Нагадаємо, раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що Білорусь зводить військове містечко поряд із кордоном України. Поселити там нібито збираються бійців місцевих сил спеціальних операцій.