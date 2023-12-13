Готовятся к войне с Польшей? У Лукашенко сделали громкое заявление

Глава КГБ Беларуси сообщил о якобы подготовке провокаций

В Польше созданы несколько групп, состоящих из белорусских граждан. Они якобы готовятся к захвату объектов и терактам в Беларуси.

Об этом заявил председатель КГБ Беларуси Иван Тертель, пишет "Белта". Он также назвал адрес в Польше, где якобы тренируется одна из этих групп.

"На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругвей готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории. Наиболее агрессивная хоругвь тренируется в Белостоке на улице кардинала Вышинского, 6а. Ей руководит наш гражданин Асадулаев 1991 года рождения, который когда-то обучался в Военной академии и убежал за границу. Он прячется под псевдонимом "Шляхтич". Это одна из наиболее агрессивных структур", — сказал он.

Тертель также заявил, что белорусским спецслужбам якобы известны имена причастных к этом сотрудников польских спецслужб. По его словам, они якобы курируют деятельность этих групп.

"Мы считаем, что это недопустимо. Мы такую практику не используем и не считаем, что это хорошо. Украинские, польские, прибалтийские коллеги должны смотреть, чтобы это оружие не повернулось против них. Мы неоднократно получали информацию, что эта публика хотела бы совершить провокации с применением методов 1939 года. Мы помним, с чего начиналась Вторая мировая война — с провокации немцев с использованием польской формы одежды. Это было неоднократно. Мы знаем ситуацию с ИГИЛ и историю их взаимоотношений с американскими спецслужбами. И наши иностранные коллеги могут добиться таких же отрицательных результатов для себя", — подчеркнул Тертель.

Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе и с территории Беларуси, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы готовила нападение на Беларусь. Кроме того, летом 2023 года Лукашенко привез на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным карту расположения польских войск у границы Польши.

Напомним, ранее мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что Беларусь возводит военный городок рядом с границей Украины. Поселить там якобы собираются бойцов местных Сил специальных операций.