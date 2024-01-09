Рекордно молодой: во Франции новый премьер, у него отношения с главой партии Макрона

Один из ближайших соратников Макрона стал самым молодым главой правительства Франции

Во вторник, 9 января 2024 года, президент Франции Эммануэль Макрон назначил 34-летнего Габриэля Атталя новым премьер-министром. Ранее он был главой Министерства национального образования страны.

Эту должность он занимал в правительстве бывшего премьер-министра Элизабет Борн, которая накануне ушла в отставку. Об этом информирует BFM TV.

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и нового премьера страны Габриэля Атталя в Елисейском дворце во вторник продлилась два часа. Назначение экс-министра образования на должность главы правительства в близком окружении главы государства уже назвали "смелым выбором". Отметим, что некоторые эксперты даже рассматривают Атталя как преемника Макрона.

Стало известно, что первая поездка Габриэля Атталя на новой должности премьера состоится 9 или 10 января. Он посетит Па-де-Кале, самую северную точку Франции. На рубеже 2023-2024 годов этот регион серьезно пострадал от наводнений.

Отметим, что ранее самым молодым главой французского правительства был Лоран Фабиус. Он занял этот пост, когда ему было 37 лет. Сейчас он является президентом Конституционного совета.

Что известно о Габриэле Аттале

Мать нового премьера Франции является потомком белых эмигрантов, бежавших из Одессы, а его отец родился в семье евреев из Туниса. Сам Габриэль Атталь родился в Кламаре в 1989 году. Это коммуна недалеко от Парижа.

Начал политическую карьеру еще в 2006 году, вступив Социалистическую партию. В 2012-м начал трудиться в аппарате Марисоль Турен, а годом позднее окончил Институт политических исследований в Париже. В 2014-м его избрали в муниципальный совет Ванва.

Работать в партии Макрона он начал в 2016 году. В 2018-м он стал государственным секретарем Министерства национального образования, спустя два года Атталь занял должность официального представителя правительства при премьере Жане Кастексе.

В 2022 году, уже при главе правительства Элизабет Борн, Атталь был министром-делегатом общественных счетов при министре экономики и финансов. На должность главы Министерства национального образования его назначили в июле 2023 года.

Личная жизнь Габриэля Аттале

Об этой стороне жизни молодого премьер-министра известно не так много. В 2016 году у него были отношения с французской певицей Джойс Джонатан. Но их связь была недолгой.

В 2018 году одноклассник Атталя раскрыл правду о его сексуальной ориентации. Позднее стало известно, что тогда еще будущий премьер Франции состоит в отношениях с лидером провластной партии "Возрождение" Стефаном Сежурне. Они подписали гражданский договор солидарности.

Ранее "Телеграф" писал, что Франция изменит свой подход к предоставлению помощи Украине. Это касается оружия.