"Лягушатники" и "уроды": Медведев обматерил французов из-за обстрелов Белгорода

Российский политик в очередной раз отличился грубыми высказываниями в адрес иностранцев

В России эмоционально и грубо отреагировали на позицию Франции насчет ударов по Белгороду. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что россияне "никогда не любили французов".

Свое мнение Медведев выразил в Telegram-канале, не стесняясь нецензурных выражений. Французская сторона пока никак не прокомментировала его агрессивные выражения.

Дмитрий Медведев назвал французов "типа лягушатниками", которые воевали с россиянами. И позиция МИД Франции касательно того, что Украина имеет право наносить удары по территории РФ, еще больше якобы укрепила это мнение.

"И вообще эти… п-ры (не пионеры типа)... И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса – это "право на самооборону". Мра*ь. Вы***дки. Уроды", — лаконично написал заместитель председателя Совбеза РФ.

Напомним, что в Европе, в частности во Франции, прокомментировали взрывы в Белгороде в последние дни. России напомнили, что она страна-агрессор, а Украина имеет право на самооборону, согласно статье 51 Кодекса ООН.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во время обстрела Белгорода был убит офицер Следственного комитета России. До недавнего времени он в составе армии РФ убивал украинцев на фронте.